Чем закончится сериал «Большое небо»?

Наш ответ:

В России, как ни в одной другой стране мира, существует вековая традиция, связанная со съемками фильмов о пилотах самолетов. Начиная с военной хроники времен Первой мировой войны и заканчивая ремейком знаменитой картины Митты «Экипаж», наша страна всегда представляла мировому зрителю самый качественный продукт, никогда не скупясь на военную технику и спецэффекты. Одним из последних примеров такой традиции стал телесериал «Большое небо» производства Первого канала. История двух друзей-летчиков, Сергея и Виктора, взяла многих зрителей за живое, и неудивительно, что многие хотят узнать, чем закончилась их история. Временно потерявший зрение Сергей остается работать в Новосибирске диспетчером, пока идет его реабилитация. Чтобы помочь другу, Виктор отправляется в экстренный полет, но внезапно попадает в экстремальную ситуацию. К счастью, с диспетчерского пульта Сергей спасает своего товарища. Выйдя из больницы, Виктор отправляется в тайгу, как раз туда, где остались Саша и Сергей.