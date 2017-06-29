Меню
Кто озвучивал «Король Лев»?

Кто озвучивал «Король Лев»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:

В культовом мультфильме Disney 1994 года героев «Короля Льва» озвучивали следующие актеры:

Джонатан Тейлор Томас/Джейсон Вивер (вокал) — маленький Симба

Мэттью Бродерик/Джозеф Уильямс (вокал) — взрослый Симба

Джеймс Эрл Джонс — Муфаса

Джереми Айронс — Шрам

Никета Калем — юная Нала

Мойра Келли/Салли Дворски (вокал) — взрослая Нала

Натан Лейн — Тимон

Эрни Сабелла — Пумба

Роберт Гийом — Рафики

Роуэн Аткинсон — Зазу

Вупи Голдберг — Шензи

Чич Марин — Банзай

Джим Каммингс — Эд

Мэдж Синклер — Сараби

Зое Лидер — Сарафина

В русской озвучке герои «Короля Льва» говорят голосами следующих актеров:

Вячеслав Сухов — юный Симба

Евгений Иванов — взрослый Симба

Валерий Никитенко — Муфаса

Юрий Лазарев — Шрам

Татьяна Элькина — юная Нала

Татьяна Михалёвкина/Яна Радион (вокал) — взрослая Нала

Сергей Дьячков/Сергей Савченко (вокал) — Тимон

Рафик Кашапов/Андрей Шамин (вокал) — Пумба

Игорь Шибанов — Рафики

Георгий Корольчук — Зазу

Татьяна Рассказова — Шензи

Валерий Захарьев — Банзай

Александра Кожевникова — Сараби, Сарафина

Теги: озвучка и дубляж
Король Лев
мюзикл, приключения, драма, семейный, комедия, анимация
1994, США
8.0
