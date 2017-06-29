Кто озвучивал «Король Лев»?

В культовом мультфильме Disney 1994 года героев «Короля Льва» озвучивали следующие актеры:
Джонатан Тейлор Томас/Джейсон Вивер (вокал) — маленький Симба
Мэттью Бродерик/Джозеф Уильямс (вокал) — взрослый Симба
Джеймс Эрл Джонс — Муфаса
Джереми Айронс — Шрам
Никета Калем — юная Нала
Мойра Келли/Салли Дворски (вокал) — взрослая Нала
Натан Лейн — Тимон
Эрни Сабелла — Пумба
Роберт Гийом — Рафики
Роуэн Аткинсон — Зазу
Вупи Голдберг — Шензи
Чич Марин — Банзай
Джим Каммингс — Эд
Мэдж Синклер — Сараби
Зое Лидер — Сарафина
В русской озвучке герои «Короля Льва» говорят голосами следующих актеров:
Вячеслав Сухов — юный Симба
Евгений Иванов — взрослый Симба
Валерий Никитенко — Муфаса
Юрий Лазарев — Шрам
Татьяна Элькина — юная Нала
Татьяна Михалёвкина/Яна Радион (вокал) — взрослая Нала
Сергей Дьячков/Сергей Савченко (вокал) — Тимон
Рафик Кашапов/Андрей Шамин (вокал) — Пумба
Игорь Шибанов — Рафики
Георгий Корольчук — Зазу
Татьяна Рассказова — Шензи
Валерий Захарьев — Банзай
Александра Кожевникова — Сараби, Сарафина
