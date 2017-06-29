Меню
Кто озвучивает Пумбу?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
В мультфильме 1994 года «Король Лев» Пумбу озвучивал американский актер Эрни Сабелла, в русском дубляже за Пумбу говорил Раф Кашапов, а песни исполнял Андрей Шамин.
