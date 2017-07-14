Кто озвучивает на русском «Время приключений»?

Героев мультсериала «Время приключений», вышедшего в 2010 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российском эфире):
Джон Ди Маджио (John Di Maggio, Джейк – Сергей Солопай
Джереми Шэда (Jeremy Shada), Финн - Анна Михайлова
Том Кенни (Tom Kenny), Снежный король - Михаил Кришталь
Хинден Уолш (Hynden Walch), принцесса Бубльгум - Екатерина Буцкая
Ники Янг (Niki Yang), БиМО - Людмила Барбир
Пендлтон Уорд (Pendleton Ward), Принцесса Пупырчатого королевства - Евгений Горлач
Ди Брэдли Бейкер (Dee Bradley Baker), Коричный пряник – Михаил Кришталь
