Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Кто озвучивает коня Юлия в «Трех богатырях»?

Кто озвучивает коня Юлия в «Трех богатырях»?

Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 3 декабря 2024
Наш ответ:

В популярной мультипликационной франшизе о трех богатырях коня Юлия озвучивает актер озвучки Дмитрий Высоцкий. Он также озвучивает персонажа по имени Тонкий в нескольких сериях мультфильмов про Ивана Царевича и Серого Волка.

История коня Юлия

С самого первого появления конь Юлий запомнился многим зрителям своей неоднозначностью. Персонаж, казалось бы, является положительным, но при этом постоянно обманывает и подставляет своих товарищей. Часто неприятности в мультфильмах происходят именно из-за него.

По словам самого Юлия, детство он провёл в новгородском храме, где имел возможность читать множество книг. Однако дальнейшее раскрытие персонажа показывает, что его знания являются максимально поверхностными и бессвязными. То есть, конь обладает так называемой бесполезной эрудицией.

Также сам Юлий рассказывает о том, как его похитили из храма цыгане, у которых впоследствии его выкупил Тихон.

Лучший герой анимационного фильма 2017 года

В 2017 году в Москве впервые была вручена премия в области анимации «Мультимир», где конь Юлий выиграл в номинации «Лучший герой российского анимационного фильма» за фильм «Три богатыря и Морской царь».

В каких мультфильмах Юлия озвучивает Дмитрий Высоцкий

На 2024 год Дмитрий озвучивает Юлия во всех вышедших мультфильмах с данным персонажем. Так же Высочкий исполняет такие нетленные мызукальные хиты как: "Там тиби дам тиби дам Пам па-ааа" (звучит в «Алеша Попович и Тугарин Змей») и «Песня Героев» (звучит в «Конь Юлий и большие скачки».) 

В каких мультфильмах присутствует конь Юлий на 2024 год?

В данном списке указаны все мультфильмы, в которых появляется Юлий. Фильмы расположены в порядке выхода:

  • Алеша Попович и Тугарин Змей
  • Три богатыря и Шамаханская царица
  • Три богатыря на дальних берегах
  • Три богатыря: Ход конем
  • Три богатыря и Морской царь
  • Три богатыря и принцесса Египта
  • Три богатыря и Наследница престола
  • Конь Юлий и большие скачки
  • Три богатыря и Конь на троне
  • Три богатыря и Пуп Земли
  • Три богатыря. Ни дня без подвига

Дмитрий Высоцкий в программе “Утро на 5”

В передаче “Утро на 5” был приглашен Дмитрий Высоцкий, где он рассказывает о процессе озвучки Юлия и других нюансах своей профессии.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Три богатыря. Ни дня без подвига
Три богатыря. Ни дня без подвига анимация, приключения, фэнтези
2024, Россия
5.0
Три богатыря и Конь на троне
Три богатыря и Конь на троне анимация, детский, приключения, семейный
2021, Россия
6.0
Конь Юлий и большие скачки
Конь Юлий и большие скачки анимация, детский
2020, Россия
6.0
Три богатыря и наследница престола
Три богатыря и наследница престола анимация, приключения, семейный
2018, Россия
6.0
Три богатыря и принцесса Египта
Три богатыря и принцесса Египта анимация, приключения, детский
2017, Россия
6.0
Три богатыря и Морской царь
Три богатыря и Морской царь комедия, анимация, приключения
2016, Россия
5.0
Три богатыря. Ход конем
Три богатыря. Ход конем анимация
2014, Россия
5.0
Три богатыря на дальних берегах
Три богатыря на дальних берегах приключения, анимация, комедия
2012, Россия
5.0
Три богатыря и шамаханская царица
Три богатыря и шамаханская царица сказка, анимация
2010, Россия
7.0
Алеша Попович и Тугарин Змей
Алеша Попович и Тугарин Змей семейный, сказка, анимация
2004, Россия
7.0
