Наш ответ:

В популярной мультипликационной франшизе о трех богатырях коня Юлия озвучивает актер озвучки Дмитрий Высоцкий. Он также озвучивает персонажа по имени Тонкий в нескольких сериях мультфильмов про Ивана Царевича и Серого Волка.

История коня Юлия

С самого первого появления конь Юлий запомнился многим зрителям своей неоднозначностью. Персонаж, казалось бы, является положительным, но при этом постоянно обманывает и подставляет своих товарищей. Часто неприятности в мультфильмах происходят именно из-за него.

По словам самого Юлия, детство он провёл в новгородском храме, где имел возможность читать множество книг. Однако дальнейшее раскрытие персонажа показывает, что его знания являются максимально поверхностными и бессвязными. То есть, конь обладает так называемой бесполезной эрудицией.

Также сам Юлий рассказывает о том, как его похитили из храма цыгане, у которых впоследствии его выкупил Тихон.

Лучший герой анимационного фильма 2017 года

В 2017 году в Москве впервые была вручена премия в области анимации «Мультимир», где конь Юлий выиграл в номинации «Лучший герой российского анимационного фильма» за фильм «Три богатыря и Морской царь».

В каких мультфильмах Юлия озвучивает Дмитрий Высоцкий

На 2024 год Дмитрий озвучивает Юлия во всех вышедших мультфильмах с данным персонажем. Так же Высочкий исполняет такие нетленные мызукальные хиты как: "Там тиби дам тиби дам Пам па-ааа" (звучит в «Алеша Попович и Тугарин Змей») и «Песня Героев» (звучит в «Конь Юлий и большие скачки».)

В каких мультфильмах присутствует конь Юлий на 2024 год?

В данном списке указаны все мультфильмы, в которых появляется Юлий. Фильмы расположены в порядке выхода:

Алеша Попович и Тугарин Змей

Три богатыря и Шамаханская царица

Три богатыря на дальних берегах

Три богатыря: Ход конем

Три богатыря и Морской царь

Три богатыря и принцесса Египта

Три богатыря и Наследница престола

Конь Юлий и большие скачки

Три богатыря и Конь на троне

Три богатыря и Пуп Земли

Три богатыря. Ни дня без подвига

Дмитрий Высоцкий в программе “Утро на 5”

В передаче “Утро на 5” был приглашен Дмитрий Высоцкий, где он рассказывает о процессе озвучки Юлия и других нюансах своей профессии.