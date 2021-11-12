Кто озвучивает коня Юлия в «Трех богатырях»?

В популярной мультипликационной франшизе о трех богатырях коня Юлия озвучивает актер озвучки Дмитрий Высоцкий. Он также озвучивает персонажа по имени Тонкий в нескольких сериях мультфильмов про Ивана Царевича и Серого Волка.
С самого первого появления конь Юлий запомнился многим зрителям своей неоднозначностью. Персонаж, казалось бы, является положительным, но при этом постоянно обманывает и подставляет своих товарищей. Часто неприятности в мультфильмах происходят именно из-за него.
По словам самого Юлия, детство он провёл в новгородском храме, где имел возможность читать множество книг. Однако дальнейшее раскрытие персонажа показывает, что его знания являются максимально поверхностными и бессвязными. То есть, конь обладает так называемой бесполезной эрудицией.
Также сам Юлий рассказывает о том, как его похитили из храма цыгане, у которых впоследствии его выкупил Тихон.
В 2017 году в Москве впервые была вручена премия в области анимации «Мультимир», где конь Юлий выиграл в номинации «Лучший герой российского анимационного фильма» за фильм «Три богатыря и Морской царь».
На 2024 год Дмитрий озвучивает Юлия во всех вышедших мультфильмах с данным персонажем. Так же Высочкий исполняет такие нетленные мызукальные хиты как: "Там тиби дам тиби дам Пам па-ааа" (звучит в «Алеша Попович и Тугарин Змей») и «Песня Героев» (звучит в «Конь Юлий и большие скачки».)
В данном списке указаны все мультфильмы, в которых появляется Юлий. Фильмы расположены в порядке выхода:
В передаче “Утро на 5” был приглашен Дмитрий Высоцкий, где он рассказывает о процессе озвучки Юлия и других нюансах своей профессии.
