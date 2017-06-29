Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Кто озвучивает Грю в «Гадкий Я»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
В серии мультфильмов «Гадкий Я» главного персонажа по имени Грю озвучивает Стив Карелл, в русской версии персонаж говорит голосом российского актера Леонида Ярмольника.
Теги: озвучка и дубляж
Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гадкий я 3
Гадкий я 3 приключения, комедия, анимация
2017, США
7.0
