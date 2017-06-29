Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Спроси Киноафишу
Мультфильмы
Кто озвучивает Гомера Симпсона?
Темы
Новые
Без ответа
Задать вопрос
Кто озвучивает Гомера Симпсона?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
В мультсериале «Симпсоны» (The Simpsons) роль главы семейства, Гомера Симпсона, озвучивает Дэн Кастелланета. Он же подарил свой голос отцу Гомера, Эйбу Симпсону, Клоуну Красти и множеству эпизодических персонажей.
Теги:
озвучка и дубляж
Похожие вопросы
Кто озвучивал «Гарри Поттера» на русском?
Кто озвучивал «Энгри бердз в кино» на русском?
Кто озвучивал мультфильм Angry Birds на русском?
Кто дублировал «Графа Монте Кристо»?
Кто озвучивал «Ледниковый период 4» на русском?
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"?
1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"?
16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»?
1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail