Мультфильмы
Какой рэпер озвучил Итана?
Какой рэпер озвучил Итана?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
В мультфильме «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф» персонажа по имени Итан озвучил знаменитый рэпер Дрейк.
озвучка и дубляж
Авторизация по e-mail