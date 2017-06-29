Меню
Какой рэпер озвучил Итана?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
В мультфильме «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф» персонажа по имени Итан озвучил знаменитый рэпер Дрейк.
Теги: озвучка и дубляж
Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
Ледниковый период 4: Континентальный дрейф комедия, анимация, семейный, приключения
2012, США
7.0
