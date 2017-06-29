Меню
Какие актеры озвучивали «В поисках Немо» на русском?

Какие актеры озвучивали «В поисках Немо» на русском?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:

Мультфильм «В поисках Немо», вышедший в 2003 году и долгое время остававшийся чуть ли не самым кассовым американским мультфильмом, на русском озвучивали следующие актеры:

Марлин - Альберт Брукс / Ян Цапник

Дори - Эллен ДеДженерес / Елена Шульман

Немо - Александр Гоулд / Фёдор Машанов

Корал - Элизабет Перкинс / Юлия Рудина

Якорь - Эрик Бана / Геннадий Смирнов

Краш - Эндрю Стэнтон / Валерий Кухарешин

Прыск - Николас Бёрд / Илья Сергеев

Мистер Скат - Боб Питерсон / Александр Лушин

Бугор - Барри Хамфрис / Алексей Травин

Чавк - Брюс Спенс / Евгений Ганелин

Нырк - Джордан Рэнфт / Антон Смола

Блёстка - Эрика Бек / Елизавета Захарьева

Шельфик - Эрик Пер Салливан / Иван Чабан

Стая рыб - Джон Ратценбергер / Борис Смолкин

Жабр - Уиллем Дефо / Виктор Костецкий

Персик - Эллисон Дженни / Мария Кузнецова

Жак - Джо Рэнфт / Сергей Паршин

Пузырь

Теги: озвучка и дубляж
Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

В поисках Немо
В поисках Немо семейный, комедия, анимация, приключения
2003, США
7.0
