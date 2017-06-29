Какие актеры озвучивали «В поисках Немо» на русском?

Мультфильм «В поисках Немо», вышедший в 2003 году и долгое время остававшийся чуть ли не самым кассовым американским мультфильмом, на русском озвучивали следующие актеры:
Марлин - Альберт Брукс / Ян Цапник
Дори - Эллен ДеДженерес / Елена Шульман
Немо - Александр Гоулд / Фёдор Машанов
Корал - Элизабет Перкинс / Юлия Рудина
Якорь - Эрик Бана / Геннадий Смирнов
Краш - Эндрю Стэнтон / Валерий Кухарешин
Прыск - Николас Бёрд / Илья Сергеев
Мистер Скат - Боб Питерсон / Александр Лушин
Бугор - Барри Хамфрис / Алексей Травин
Чавк - Брюс Спенс / Евгений Ганелин
Нырк - Джордан Рэнфт / Антон Смола
Блёстка - Эрика Бек / Елизавета Захарьева
Шельфик - Эрик Пер Салливан / Иван Чабан
Стая рыб - Джон Ратценбергер / Борис Смолкин
Жабр - Уиллем Дефо / Виктор Костецкий
Персик - Эллисон Дженни / Мария Кузнецова
Жак - Джо Рэнфт / Сергей Паршин
Пузырь
