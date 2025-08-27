В каком порядке нужно смотреть фильмы про Хоббита?

Наш ответ:

«Хоббит» — кинотрилогия, снятая режиссером Питером Джексоном по мотивам повести Джона Толкина «Хоббит, или Туда и обратно». Эти картины представляют собой приквел вышедшей в начале 2000-х трилогии «Властелин колец».

В каком порядке смотреть эти фильмы?

Хронология фильмов и сериалов "Властелин колец" на данный момент выглядит так:

«Властелин колец: Кольца власти» (The Lord of the Rings: The Rings of Power, 2022 - ...) Это сериал, основанный на произведениях Толкина, но не имеющий прямого участия Питера Джексона. Новый актёрский состав и свежий взгляд на Средиземье, однако музыка Говарда Шора сохраняет связь с прежними экранизациями. События сериала происходят в Древние времена Средиземья, задолго до событий трилогии «Хоббит» и «Властелин колец».

«Хоббит: Нежданное путешествие» (The Hobbit: An Unexpected Journey, 2012). Питер Джексон возвращается к миру Средиземья почти через 10 лет после завершения трилогии «Властелин колец». История рассказывает о Бильбо Бэггинсе, который отправляется в незабываемое приключение с гномами и Гэндальфом, чтобы вернуть королевство Эребор у дракона Смауга.

«Хоббит: Пустошь Смауга» (The Hobbit: The Desolation of Smaug, 2013). Во второй части трилогии Бильбо и его спутники продолжают своё путешествие, сталкиваясь с драконами, эльфами и опасностями на пути к цели – спасению королевства гномов.

«Хоббит: Битва пяти воинств» (The Hobbit: The Battle of the Five Armies, 2014). Финальная часть трилогии «Хоббита», которая завершает сюжет эпической битвой. В ней столкнутся армии людей, гномов, эльфов и орков в борьбе за сокровища Эребора.

«Властелин колец: Братство кольца» (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, 2001). Начало великой саги о Кольце Всевластия. Фродо Бэггинс получает от дяди, Бильбо, кольцо, которое обладает невероятной силой и может погубить весь мир. Ему предстоит отправиться в опасное путешествие с целью его уничтожения.

«Властелин колец: Две крепости» (The Lord of the Rings: The Two Towers, 2002). Продолжение приключений Фродо и его друзей. Фродо и Сэм вместе с Голлумом направляются к Роковой горе, а тем временем другие герои участвуют в грандиозной битве за Хельмову Падь.

«Властелин колец: Возвращение короля» (The Lord of the Rings: The Return of the King, 2003). Завершающая часть трилогии, получившая 11 премий «Оскар». Фродо и Сэм приближаются к Роковой горе, чтобы уничтожить кольцо, в то время как Арагорн и его союзники сражаются с Сауроном за судьбу Средиземья.

Этот порядок поможет вам последовательно окунуться в мир Средиземья и проследить все ключевые события, начиная с создания колец до финальной битвы с Сауроном.

О чем «Хоббит»?