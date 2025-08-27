В каком порядке нужно смотреть фильмы про Хоббита?

«Хоббит» — кинотрилогия, снятая режиссером Питером Джексоном по мотивам повести Джона Толкина «Хоббит, или Туда и обратно». Эти картины представляют собой приквел вышедшей в начале 2000-х трилогии «Властелин колец».
Хронология фильмов и сериалов "Властелин колец" на данный момент выглядит так:
Этот порядок поможет вам последовательно окунуться в мир Средиземья и проследить все ключевые события, начиная с создания колец до финальной битвы с Сауроном.
Фильмы повествуют о приключениях хоббита Бильбо Бэггинса, который отправляется в дальнее путешествие, чтобы отвоевать у грозного дракона Смауга королевство гномов Эребор. По ходу развития событий с Бильбо связывается волшебник Гэндальф Серый. Компанию Бильбо также составляют тринадцать гномов во главе с Торином Дубощитом.
