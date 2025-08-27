В каком порядке нужно смотреть фильм «Властелин колец»?

Наш ответ:

«Властелин колец» — кинотрилогия, снятая режиссером Питером Джексоном по одноименному фэнтезийному роману Джона Толкина. Фильмы вышли в начале 2000-х годов, сразу же приобретя всемирное признание, любовь и огромную популярность.

В каком порядке смотреть эти фильмы?

Какие еще проекты входят в эту франшизу?

В дальнейшем в рамках этой вселенной вышла еще одна трилогия, над которой тоже работал Джексон — «Хоббит». Эти картины, основанные на повести Толкина «Хоббит, или Туда и обратно», повествуют о событиях, которые произошли до похода Фродо Бэггинса в Мордор. Кроме того, в 2022 году стартовал эпичный сериал «Властелин колец: Кольца власти», действие которого разворачивается в еще более далеком прошлом. В 2024 году вышло полнометражное аниме «Властелин колец: Война рохирримов», а первой экранизацией произведения Толкина стал мультфильм «Властелин колец» (1978). В настоящее время в производстве находится фильм «Властелин колец: Охота за Голлумом».