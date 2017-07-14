Меню
В каких «Звездных войнах» появляется Дарт Вейдер?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Дарт Вейдер – один из ключевых персонажей вселенной «Звездных войн», он появлялся в 7 из 8 фильмов, а также в мультсериалах по «Звездным войнам». Чтобы отследить историю Дарта Вейдера, лучше всего смотреть «Звездные войны», начиная с приквел-трилогии с Хайденом Кристенсеном и Натали Портман:

«Звездные войны – эпизод 1: Скрытая угроза»

«Звездные войны – эпизод 2: Атака клонов»

«Звездные войны – эпизод 3: Месть ситхов»

В этой приквел-трилогии раскрывается, как Анакин Скайуокер стал Дартом Вейдером.

Сцена с Дартом Вейдером из спин-оффа «Изгой-один: Звездные войны. Истории»:

