В каких «Звездных войнах» появляется Дарт Вейдер?

Дарт Вейдер – один из ключевых персонажей вселенной «Звездных войн», он появлялся в 7 из 8 фильмов, а также в мультсериалах по «Звездным войнам». Чтобы отследить историю Дарта Вейдера, лучше всего смотреть «Звездные войны», начиная с приквел-трилогии с Хайденом Кристенсеном и Натали Портман:
«Звездные войны – эпизод 1: Скрытая угроза»
«Звездные войны – эпизод 2: Атака клонов»
«Звездные войны – эпизод 3: Месть ситхов»
В этой приквел-трилогии раскрывается, как Анакин Скайуокер стал Дартом Вейдером.
Сцена с Дартом Вейдером из спин-оффа «Изгой-один: Звездные войны. Истории»:
Авторизация по e-mail