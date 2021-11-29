Сколько серий (частей) у фильма «Москва слезам не верит»?

Фильм «Москва слезам не верит» состоит из двух серий. Сценарий картины, первоначально носивший название «Дважды солгавшая», написал Валентин Черных. Интересно, что режиссера Владимира Меньшова этот материал поначалу не заинтересовал – показался довольно банальным и мелодраматическим. Однако на его окончательное решение снять фильм повлияла одна деталь: молодая героиня засыпает в слезах после предательства любимого, а просыпается зрелой успешной женщиной. Этот неожиданный ход пришелся Меньшову по душе.
Владимир Валентинович лично дорабатывал сценарий на протяжении полутора лет, и в итоге он получился таким объемным, что пришлось поделить фильм на две серии.
