Сколько серий (частей) у фильма «Москва слезам не верит»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Фильм «Москва слезам не верит» состоит из двух серий. Сценарий картины, первоначально носивший название «Дважды солгавшая», написал Валентин Черных. Интересно, что режиссера Владимира Меньшова этот материал поначалу не заинтересовал – показался довольно банальным и мелодраматическим. Однако на его окончательное решение снять фильм повлияла одна деталь: молодая героиня засыпает в слезах после предательства любимого, а просыпается зрелой успешной женщиной. Этот неожиданный ход пришелся Меньшову по душе.

Владимир Валентинович лично дорабатывал сценарий на протяжении полутора лет, и в итоге он получился таким объемным, что пришлось поделить фильм на две серии.

 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Москва слезам не верит
Москва слезам не верит мелодрама, комедия
1979, СССР
8.0
