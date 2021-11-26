Меню
Сколько лет маме Лукашина в «Иронии судьбы»?

Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 26 ноября 2021
Наш ответ:

Точный возраст мамы Лукашина, Марины Дмитриевны, в фильме не называется. Однако в пьесе Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова, созданной на основе сценария «Иронии судьбы», говорится, что героине «лет шестьдесят», но выглядит она «достаточно молодо». Кстати, актриса Любовь Добржанская, которая исполнила роль Марины Дмитриевны, на момент съемок отметила свое 70-летие. Ранее актриса уже снималась в другом фильме Эльдара Рязанова – «Берегись автомобиля» (1966). Там она тоже сыграла мать главного героя Юрия Деточкина.

К сожалению, Добржанской и Рязанову после «Иронии судьбы» больше не удалось посотрудничать – в 1980 году актрисы не стало в возрасте 74 лет.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ирония судьбы, или с легким паром!
Ирония судьбы, или с легким паром! мелодрама, комедия
1975, СССР
8.0
