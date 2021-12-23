Почему Володька сбрил усы в фильме «Бриллиантовая рука»?

Меню
Елена Королева 23 декабря 2021 Дата обновления: 23 декабря 2021
Наш ответ:

Легендарный фильм «Бриллиантовая рука» полностью разошелся на цитаты. Одна из них – «Ты зачем усы сбрил, дурик?» – прозвучала из уст гостя с Колымы, сыгранного актером Романом Филипповым. Герой, позднее представившийся Евгением Николаевичем Ладыженским, подсаживается к Горбункову и Козодоеву в ресторане «Плакучая ива». Поначалу его принимают за охотника за драгоценностями, но в ходе диалога выясняется, что он обычный подвыпивший отдыхающий. Он перепутал Семена Семеновича со своим другом Володькой Трынкиным, который носит усы. Таким образом, выясняется, что Ладыженский обознался, а значит, по всей вероятности, настоящий Володька вовсе не сбривал усы.

А если однажды и сбрил их, то причина осталась неизвестной.

Бриллиантовая рука
Бриллиантовая рука комедия, приключения, криминал
1968, СССР
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Виктор Биялт 9 сентября 2023, 17:18
Семен Семенович сбрил усы в1943 году после контузии по Ленинградом !
9 сентября 2023, 17:18 Ответить
