Почему Володька сбрил усы в фильме «Бриллиантовая рука»?

Легендарный фильм «Бриллиантовая рука» полностью разошелся на цитаты. Одна из них – «Ты зачем усы сбрил, дурик?» – прозвучала из уст гостя с Колымы, сыгранного актером Романом Филипповым. Герой, позднее представившийся Евгением Николаевичем Ладыженским, подсаживается к Горбункову и Козодоеву в ресторане «Плакучая ива». Поначалу его принимают за охотника за драгоценностями, но в ходе диалога выясняется, что он обычный подвыпивший отдыхающий. Он перепутал Семена Семеновича со своим другом Володькой Трынкиным, который носит усы. Таким образом, выясняется, что Ладыженский обознался, а значит, по всей вероятности, настоящий Володька вовсе не сбривал усы.
А если однажды и сбрил их, то причина осталась неизвестной.
