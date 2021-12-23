Меню
Почему фильм «Девчата» не сделают цветным?

Елена Королева 23 декабря 2021 Дата обновления: 23 декабря 2021
Наш ответ:

Летом 2011 года один из руководителей компании «Формула цвета», ответственной за колоризацию таких шедевров советского кино, как «17 мгновений весны» и «В бой идут одни старики», объявил о начале работы над раскраской фильмов «Девчата» и «Я шагаю по Москве». С тех пор прошло более десяти лет, но колоризация картины так и не была завершена без объяснения причин. Разумеется, перед продюсерами компании стояла сложная задача получения авторских прав на ленты, но, скорее всего, проблема была не только в этом. Дело в том, что предыдущие работы над раскраской советских фильмов были разгромлены зрителями и критиками. Помимо некачественной работы с цветом, прокатчики умудрились сократить эпизоды сериала «17 мгновений весны» по времени, а также обрезали изображение, изменив старый формат 4:3 на современный 16:9.

Такое кощунство вызвало небывалый поток возмущения, поэтому неудивительно, что теперь колористические компании опасаются работать с нестареющей классикой.

Игорь Саенко 27 сентября 2023, 06:38
А "Приходите завтра" и "Берегись автомобиля" неплохо сделали. Нет претензий...
27 сентября 2023, 06:38 Ответить
Валерий Макаров 22 ноября 2023, 20:14
Технологии улучшаются. Бережно обновлена в цвете "Весна на заречной улице", Может доживем и до "Девчат".
22 ноября 2023, 20:14 Ответить
Валерий Макаров 22 ноября 2023, 20:23
Главный герой в "Берегись автомобиля" оказывается рыжий! Все ясно стало.
22 ноября 2023, 20:23 Ответить
