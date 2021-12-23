Меню
Почему фильм «Бриллиантовая рука» снят полускрытой камерой?

Елена Королева 23 декабря 2021 Дата обновления: 23 декабря 2021
Наш ответ:

Во вступительных титрах к комедии «Бриллиантовая рука» зрители видят загадочную фразу: «Фильм снят полускрытой камерой». У многих возникает вопрос: что же означает данное заявление? Что такое «полускрытая камера»? Все очень просто: это шутка от создателей картины. Поскольку сюжет вращается вокруг деятельности контрабандистов и нелегально ввезенных драгоценностей, эта фраза настраивает зрителей на нужный «таинственный» лад, создает иллюзию, что они становятся свидетелями реальных событий, снятых из-под полы. Леонид Гайдай любил такие игры со зрителем.

Например, во вступительных титрах к «Операции «Ы» изображение поначалу размыто, затем Шурик надевает очки, и картинка сразу же становится четкой.

Бриллиантовая рука
Бриллиантовая рука комедия, приключения, криминал
1968, СССР
8.0
