Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто озвучивает фильм «Дьявол носит Prada» на русском?

Кто озвучивает фильм «Дьявол носит Prada» на русском?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 октября 2021
Наш ответ:

Молодую журналистку Энди Сакс, попавшую на работу в глянцевый журнал «Подиум», в русском прокате озвучила Мария Цветкова-Овсянникова. Коллеге Энди, Эмили, свой голос подарила Анна Геллер, креативному директору «Подиума» Найджелу – Юрий Герцман, сердцееду Кристиану Томпсону – Александр Баргман. Озвучить великую и ужасную Миранду Пристли в России доверили Эвелине Хромченко, которая на момент выхода фильма занимала должность главного редактора модного издания L’Officiel. В одном из интервью Хромченко рассказала, что подошла к озвучке персонажа крайне серьезно – на перерыв ее уводили едва ли не силой.

В итоге героиня была озвучена за три дня вместо запланированных пяти.

