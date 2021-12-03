Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто озвучивает Джека Воробья на русском языке?

Кто озвучивает Джека Воробья на русском языке?

Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 3 декабря 2021
Наш ответ:

Практически во всех частях «Пиратов Карибского моря» Джек Воробей говорит голосом Александра Баргмана. Именно он озвучивал персонажа в фильмах, получивших подзаголовки «Проклятие «Черной жемчужины» (2003), «Сундук мертвеца» (2006), «На странных берегах» (2011) и «Мертвецы не рассказывают сказки» (2017). Кстати, Александр и сам играет в кино и на театральных подмостках, является основателем и художественным руководителем петербургского «Такого театра». Лишь в одной из частей франшизы – «На краю света» (2007) – Джека Воробья озвучивал другой актер. Им стал выпускник СПбГАТИ Сергей Дьячков.

В дальнейшем он подарил свой голос еще одному персонажу в исполнении Джонни Деппа – Эдварду Рэтчетту из «Убийства в Восточном экспрессе» (2017).

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки комедия, фэнтези, боевик, приключения
2017, США
7.0
Убийство в Восточном экспрессе
Убийство в Восточном экспрессе детектив, триллер
2017, США
6.0
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца боевик, сказка, комедия, приключения
2006, США
7.0
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины приключения, боевик
2003, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше