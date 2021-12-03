Кто озвучивает Джека Воробья на русском языке?

Практически во всех частях «Пиратов Карибского моря» Джек Воробей говорит голосом Александра Баргмана. Именно он озвучивал персонажа в фильмах, получивших подзаголовки «Проклятие «Черной жемчужины» (2003), «Сундук мертвеца» (2006), «На странных берегах» (2011) и «Мертвецы не рассказывают сказки» (2017). Кстати, Александр и сам играет в кино и на театральных подмостках, является основателем и художественным руководителем петербургского «Такого театра». Лишь в одной из частей франшизы – «На краю света» (2007) – Джека Воробья озвучивал другой актер. Им стал выпускник СПбГАТИ Сергей Дьячков.
В дальнейшем он подарил свой голос еще одному персонажу в исполнении Джонни Деппа – Эдварду Рэтчетту из «Убийства в Восточном экспрессе» (2017).
Авторизация по e-mail