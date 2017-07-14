Кто исполняет песни в фильме «Карнавал»?

Наш ответ:

«Карнавал» — советский художественный фильм 1981 года режиссёра Татьяны Лиозновой, подаривший нам не только одну из самых известных ролей Ирины Муравьевой, но и знаменитую песню «Позвони мне, позвони»; в самом фильме эту и другие песни за Муравьеву исполняет Жанна Рождественская. Хотя и сама Ирина Муравьева умела прилично петь, Лиознова хотела, чтобы вокал был более профессиональным. Хотя Муравьевой в целом понравилось исполнение Рождественской, она всё же была недовольна, что ей не дали спеть своим голосом, и поэтому в 1983 году, после выхода фильма на экран, фирма «Мелодия» выпустила гибкую грампластинку «миньон» со шлягером «Позвони мне, позвони…» в исполнении Муравьевой.