Кто исполняет песни в фильме «Карнавал»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

«Карнавал» — советский художественный фильм 1981 года режиссёра Татьяны Лиозновой, подаривший нам не только одну из самых известных ролей Ирины Муравьевой, но и знаменитую песню «Позвони мне, позвони»; в самом фильме эту и другие песни за Муравьеву исполняет Жанна Рождественская. Хотя и сама Ирина Муравьева умела прилично петь, Лиознова хотела, чтобы вокал был более профессиональным. Хотя Муравьевой в целом понравилось исполнение Рождественской, она всё же была недовольна, что ей не дали спеть своим голосом, и поэтому в 1983 году, после выхода фильма на экран, фирма «Мелодия» выпустила гибкую грампластинку «миньон» со шлягером «Позвони мне, позвони…» в исполнении Муравьевой.

Теги: песни и музыка из фильмов
Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Карнавал
Карнавал комедия, мюзикл
1981, СССР
7.0
