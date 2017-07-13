Кто играл в «Крепком орешке» главную роль?

Наш ответ:

«Крепкий орешек» — культовый американский боевик 1988 года, который сделал Брюса Уиллиса мировой звездой. Режиссёром фильма выступил Джон МакТирнан, а сюжет основан на романе Родерика Торпа «Ничто не вечно».

Брюс Уиллис и его роль Джона Макклейна в «Крепком орешке»

Брюс Уиллис, до выхода фильма известный в основном благодаря телесериалу «Детективное агентство Лунный Свет», оказался далеко не первым выбором на роль Джона Макклейна.

От роли отказались такие звёзды, как:

Арнольд Шварценеггер,

Сильвестр Сталлоне,

Харрисон Форд,

Ричард Гир,

Клинт Иствуд.

Студия 20th Century Fox рискнула, предложив роль Уиллису за рекордный по тем временам гонорар в 5 миллионов долларов.

Это вызвало недоумение у многих, так как Уиллис считался комедийным актёром и мало ассоциировался с боевиками.

Однако риск оправдал себя: Джон Макклейн, с его сарказмом, харизмой и человеческими слабостями, выделялся на фоне "непобедимых" героев 80-х годов. Именно Уиллис сделал образ Макклейна узнаваемым и любимым миллионами зрителей.

«Крепкий орешек»: культурное влияние

Жанровый стандарт: Фильм стал эталоном жанра боевика и породил множество подражателей.

Универсальный сюжет: Один человек против террористов в замкнутом пространстве (в данном случае, небоскрёбе Накатоми-плаза).

Фраза «Yippee-ki-yay, motherf*er»: Знаменитая реплика Макклейна стала одной из самых известных в истории кино.

Брюс Уиллис после «Крепкого орешка»

Роль Макклейна изменила карьеру Уиллиса, сделав его одной из крупнейших звёзд Голливуда. После успеха «Крепкого орешка» он сыграл в таких знаковых фильмах, как:

Он также участвовал в продолжении франшизы «Крепкий орешек», включая менее успешные, но всё же популярные сиквелы.



«Крепкий орешек» не только стал стартовой точкой для карьеры Брюса Уиллиса как звезды боевиков, но и оказал огромное влияние на кинематограф. Джон Макклейн остаётся одним из самых известных и любимых персонажей в истории жанра.