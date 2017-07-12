Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какая песня играет в фильме «Чужой: Завет»?

Какая песня играет в фильме «Чужой: Завет»?

Почемучка 12 июля 2017 Дата обновления: 12 июля 2017
Наш ответ:

В фильме «Чужой: Завет» играет популярная песня Nature Boy от Aurora:

Теги: песни и музыка из фильмов
Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чужой: Завет
Чужой: Завет фантастика
2017, США
6.0
