Как выжил капитан Гектор Барбосса?

Гектор Барбосса — один из главных персонажей серии фильмов «Пираты Карибского моря». Персонажа воплотил Джеффри Раш.
Гектор Барбосса выжил несколько раз благодаря магии и хитрости: его воскресила Тиа Далма после первой смерти от руки Джека Воробья; позже, в фильме «Мертвецы не рассказывают сказок», он умер во второй раз, жертвуя собой, чтобы помочь команде, но его тело было возвращено из небытия силой Трезубца Посейдона, а затем он вновь «воскрес» в качестве капитана в финале.
Авторизация по e-mail