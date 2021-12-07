Меню
Где снимали фильм «Вторжение» Федора Бондарчука?

Задаёт вопрос: Елена Королева
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 7 декабря 2021

Блокбастер Федора Бондарчука «Притяжение» ураганом прошелся по российским кинотеатрам, собрав кассу более чем в миллиард рублей. Естественно, сиквел фильма не заставил себя долго ждать: уже через год создатели приступили к разработке второй части франшизы. И хотя практически весь первый фильм снимали в районе Чертаново, для масштабного продолжения картины Бондарчук задумал совсем иные локации. Так, значительная часть фильма снималась на Камчатке: режиссер не захотел использовать компьютерные эффекты, хотя это было бы гораздо дешевле, чтобы порадовать зрителя красотами северных русских пейзажей. Поскольку путь до нужной локации занимал много часов, все члены съемочной группы спали прямо там, под открытым небом, в палатках, в том числе и 59-летний Олег Меньшиков.

Сам актер с восторгом отзывался о местных красотах: «Такой красоты, как на Камчатке, я нигде не видел».

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Вторжение
Вторжение фантастика, боевик
2020, Россия
5.0
Притяжение
Притяжение фантастика, мелодрама
2017, Россия
6.0
