Где снимали фильм «Старики-разбойники»?

Фильм Эльдара Рязанова «Старики-разбойники» снимался преимущественно в украинском городе Львов. Можно заметить площадь Рынок, Королевский арсенал (там работает Мячиков), Львовскую ратушу, Пороховую башню, Латинский собор, башню Корнякта и другие достопримечательности. Сцена ограбления Мячикова снята в Трубниковском переулке в Москве. Лестницу музея снимали на журфаке МГУ. Картина Рембрандта «Портрет молодого человека с кружевным воротником», которую похищают герои фильма, хранится в Эрмитаже.
Всадники, которые гоняются за Мячиковым в его кошмаре, – это статуи кондотьера Гаттамелаты и кондотьера Коллеони, копии которых находятся в ГМИИ им. А.С. Пушкина.
Авторизация по e-mail