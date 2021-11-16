Меню
Где снимали фильм «Старики-разбойники»?

16 ноября 2021
Наш ответ:

Фильм Эльдара Рязанова «Старики-разбойники» снимался преимущественно в украинском городе Львов. Можно заметить площадь Рынок, Королевский арсенал (там работает Мячиков), Львовскую ратушу, Пороховую башню, Латинский собор, башню Корнякта и другие достопримечательности. Сцена ограбления Мячикова снята в Трубниковском переулке в Москве. Лестницу музея снимали на журфаке МГУ. Картина Рембрандта «Портрет молодого человека с кружевным воротником», которую похищают герои фильма, хранится в Эрмитаже.

Всадники, которые гоняются за Мячиковым в его кошмаре, – это статуи кондотьера Гаттамелаты и кондотьера Коллеони, копии которых находятся в ГМИИ им. А.С. Пушкина.

