Где снимали «Бриллиантовую руку» в Крыму?

Основное действие «Бриллиантовой руки» разворачивается в южном портовом городе, поэтому натурные съемки проходили в Сочи, Адлере и Туапсе. Сцену рыбалки снимали в окрестностях поселка Агой – у скалы Киселева. Интересно, что жители Краснодарского края настолько полюбили эту кинокартину, что установили памятники ее персонажам сразу в двух местах. В Цемесской бухте можно увидеть скульптуру, изображающую Гешу Козодоева. Ее автором стал ростовчанин Дмитрий Лынгин. А Вячеслав Звонков и Александр Бутаев создали целый скульптурный ансамбль – неподалеку от сочинского морского вокзала они разместили фигуры членов семейства Горбунковых, провожающих отца в круиз.
На некотором отдалении от них можно увидеть скульптуры контрабандистов Лелика и Геши.
Авторизация по e-mail