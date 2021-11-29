Меню
Где снимали «Бриллиантовую руку» в Крыму?

Где снимали «Бриллиантовую руку» в Крыму?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Основное действие «Бриллиантовой руки» разворачивается в южном портовом городе, поэтому натурные съемки проходили в Сочи, Адлере и Туапсе. Сцену рыбалки снимали в окрестностях поселка Агой – у скалы Киселева. Интересно, что жители Краснодарского края настолько полюбили эту кинокартину, что установили памятники ее персонажам сразу в двух местах. В Цемесской бухте можно увидеть скульптуру, изображающую Гешу Козодоева. Ее автором стал ростовчанин Дмитрий Лынгин. А Вячеслав Звонков и Александр Бутаев создали целый скульптурный ансамбль – неподалеку от сочинского морского вокзала они разместили фигуры членов семейства Горбунковых, провожающих отца в круиз.

На некотором отдалении от них можно увидеть скульптуры контрабандистов Лелика и Геши.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бриллиантовая рука
Бриллиантовая рука комедия, приключения, криминал
1968, СССР
8.0
