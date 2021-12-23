Где находится дом, в котором снимали «Кавказскую пленницу»?

Наш ответ:

Дом, в котором, по сюжету, жил товарищ Саахов, находится в Алуште на улице 15 Апреля. То самое строение расположилось по правую сторону от одной из главных достопримечательностей Алушты – старинной башни Ашага-Куле. Поэтому туристы, желающие прогуляться по местам съемок культовой гайдаевской комедии, с легкостью найдут нужный дом. А если повезет и на улицах встретятся местные жители, то вам с удовольствием расскажут о том, как они сами или их родственники снимались в массовке «Кавказской пленницы».