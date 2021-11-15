Почему актер Александр Дьяченко уехал из России и куда?

В 1992 году Александр Дьяченко уехал в США. Изначально он планировал провести там две недели, но ему предложили работу спортивного агента в хоккейной команде– боссы клуба искали русскоговорящего человека для того, чтобы контактировать со спортсменами с постсоветского пространства. Дьяченко принял предложение и остался в Штатах. Параллельно с работой он учился на актера и через несколько лет сменил профессию.
В начале нулевых актер вернулся в Россию, где стал очень популярен после выхода картины «Брат-2».
