Почему актер Александр Дьяченко уехал из России и куда?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

В 1992 году Александр Дьяченко уехал в США. Изначально он планировал провести там две недели, но ему предложили работу спортивного агента в хоккейной команде– боссы клуба искали русскоговорящего человека для того, чтобы контактировать со спортсменами с постсоветского пространства. Дьяченко принял предложение и остался в Штатах. Параллельно с работой он учился на актера и через несколько лет сменил профессию.

В начале нулевых актер вернулся в Россию, где стал очень популярен после выхода картины «Брат-2».

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Брат 2
Брат 2 боевик, криминал
2000, США / Россия
8.0
Елена Гончарова 15 ноября 2021, 15:37
Хороший артист , красивый мужчина .
