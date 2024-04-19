Кто снимался в сериале «Полицейский с Рублевки»?

Главные роли в комедийном сериале «Полицейский с Рублевки» исполнили такие звезды российского кино, как Александр Петров (Гриша Измайлов), Сергей Бурунов (Владимир Яковлев), Роман Попов (Игорь Мухич), София Каштанова (Кристина), Александра Бортич (Вероника Измайлова) и Анна Котова (Вика). Компанию им составили Татьяна Бабенкова (Алена Измайлова), Сергей Штатнов (Дмитрий Котельников), Ростислав Гулбис (Олег Елисеев), Светлана Суханова (Наталья Яковлева), Александр Дерепко (Александр Савельев), Ирина Вилкова (Вера Ершова) и Рина Гришина (Алиса Рыбкина).
Шоу состоит из четырех сезонов, в каждом из которых по восемь эпизодов. Также вышли приевел о приключениях молодого Яковлева «Милиционер с Рублевки» с Артемом Сучковым, спин-офф «Детективное агентство Мухича», а также два полнометражных фильма — «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел» и «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2».
