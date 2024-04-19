Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Кто снимался в сериале «Полицейский с Рублевки»?

Олег Скрынько 19 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Главные роли в комедийном сериале «Полицейский с Рублевки» исполнили такие звезды российского кино, как Александр Петров (Гриша Измайлов), Сергей Бурунов (Владимир Яковлев), Роман Попов (Игорь Мухич), София Каштанова (Кристина), Александра Бортич (Вероника Измайлова) и Анна Котова (Вика). Компанию им составили Татьяна Бабенкова (Алена Измайлова), Сергей Штатнов (Дмитрий Котельников), Ростислав Гулбис (Олег Елисеев), Светлана Суханова (Наталья Яковлева), Александр Дерепко (Александр Савельев), Ирина Вилкова (Вера Ершова) и Рина Гришина (Алиса Рыбкина).

Шоу состоит из четырех сезонов, в каждом из которых по восемь эпизодов. Также вышли приевел о приключениях молодого Яковлева «Милиционер с Рублевки» с Артемом Сучковым, спин-офф «Детективное агентство Мухича», а также два полнометражных фильма — «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел» и «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2».

Детективное агентство Мухича
Детективное агентство Мухича комедия
2022, Россия
0.0
Милиционер с Рублевки
Милиционер с Рублевки комедия, криминал
2021, Россия
0.0
Полицейский с Рублевки
Полицейский с Рублевки драма, комедия, криминал
2016, Россия
7.0
