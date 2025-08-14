Меню
Кто снимался в фильме «Русалка»?

Кто снимался в фильме «Русалка»?

14 августа 2025
Наш ответ:

«Русалка» — российская драма, которую по собственному сценарию поставила Анна Меликян. Премьера состоялась в 2007 году на Берлинском кинофестивале, где картина получила приз ФИПРЕССИ в программе «Панорама».

О чем фильм

Главная героиня — неудачница Алиса, у которой, впрочем, есть небывалый дар. Дело в том, что она способна разговаривать с морем и оказывать влияние на события в мире. Дождавшись совершеннолетия, девушка едет в Москву, где влюбляется в парня Сашу, который не отвечает ей взаимностью. Тогда Алиса в сердцах желает ему умереть, но затем пытается этому воспрепятствовать любой ценой.

Кто сыграл главные роли

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Мария Шалаева
Мария Шалаева
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Yevgeni Tsyganov
Мария Сокова
Mariya Sokova
Анастасия Донцова
Anastasiya Dontsova
Вероника Скугина
Veronica Skugina
Наталья Рычкова
Natalya Rychkova
Ирина Скриниченко
Игорь Яцко
Игорь Яцко
Igor Yatsko
Нана Кикнадзе
Артур Смольянинов
Артур Смольянинов
Нелли Уварова
Нелли Уварова
Nelli Uvarova
Анна Меликян
Анна Меликян
Anna Melikian
