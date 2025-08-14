Кто снимался в фильме «Русалка»?

«Русалка» — российская драма, которую по собственному сценарию поставила Анна Меликян. Премьера состоялась в 2007 году на Берлинском кинофестивале, где картина получила приз ФИПРЕССИ в программе «Панорама».
Главная героиня — неудачница Алиса, у которой, впрочем, есть небывалый дар. Дело в том, что она способна разговаривать с морем и оказывать влияние на события в мире. Дождавшись совершеннолетия, девушка едет в Москву, где влюбляется в парня Сашу, который не отвечает ей взаимностью. Тогда Алиса в сердцах желает ему умереть, но затем пытается этому воспрепятствовать любой ценой.
Авторизация по e-mail