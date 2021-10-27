Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Кто озвучивает Уилла Смита в фильмах на русском языке?

Елена Королева 27 октября 2021 Дата обновления: 27 октября 2021
Наш ответ:

В большинстве фильмов Уилла Смита дублирует один из двух актеров. В одной половине кинокартин его озвучил Станислав Концевич, актер, который также является неофициальным голосом Тома Хэнкса и Джорджа Клуни. В другой половине фильмов Уилл Смит говорит голосом Всеволода Кузнецова, также известного по дубляжу Киану Ривза, Брэда Питта и персонажей популярных компьютерных игр (например, Геральта из игры «Ведьмак-3»).

В части фильмов Смита дублировали другие актеры: Алексей Чумаков в фильме «Аладдин», Валерий Кухарешин в картине «Враг государства», Сергей Смирнов в «Гемини». 

