Кто озвучивает фильм «Варкрафт»?

В версии для российских кинотеатров фильм «Варкрафт» (2016) озвучивали следующие актеры:
Трэвис Фиммел — Андуин Лотар – Илья Исаев
Бен Фостер — Медив – Иван Калинин
Доминик Купер — Король Ллейн Ринн – Александр Гаврилин
Бен Шнетцер — Кадгар – Сергей Смирнов
Рут Негга — Леди Тарья – Алена Фалалеева
Тоби Кеббелл — Дуротан – Андрей Казанцев
Анна Галвин — Дрека, жена Дуротана – Юлия Яблонская
Пола Паттон — Гарона Полуорчиха – Марьяна Спивак
Клэнси Браун — Чернорук Разрушитель – Георгий Мартиросян
Роберт Казински — Оргрим Молот Рока – Владимир Левашев
Дэниел Ву — Гул’дан – Владимир Антоник
Тоби Кеббелл — Антонидас – Сергей Чихачев
Авторизация по e-mail