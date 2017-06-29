Меню
Кто озвучивает фильм «Варкрафт»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:

В версии для российских кинотеатров фильм «Варкрафт» (2016) озвучивали следующие актеры:

Трэвис Фиммел — Андуин Лотар – Илья Исаев

Бен Фостер — Медив – Иван Калинин

Доминик Купер — Король Ллейн Ринн – Александр Гаврилин

Бен Шнетцер — Кадгар – Сергей Смирнов

Рут Негга — Леди Тарья – Алена Фалалеева

Тоби Кеббелл — Дуротан – Андрей Казанцев

Анна Галвин — Дрека, жена Дуротана – Юлия Яблонская

Пола Паттон — Гарона Полуорчиха – Марьяна Спивак

Клэнси Браун — Чернорук Разрушитель – Георгий Мартиросян

Роберт Казински — Оргрим Молот Рока – Владимир Левашев

Дэниел Ву — Гул’дан – Владимир Антоник

Тоби Кеббелл — Антонидас – Сергей Чихачев

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Варкрафт
Варкрафт приключения, боевик, фэнтези
2016, США
7.0
