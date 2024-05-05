Меню
Какие актеры сыграли в сериале «Я знаю, кто тебя убил»?

Олег Скрынько 5 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Премьера российского детективного триллера «Я знаю, кто тебя убил» состоялась 1 мая в онлайн-кинотеатре Wink. Сезон состоит из восьми эпизодов. Заключительные четыре выйдут 8 мая. Это история об отчаявшемся хромоногом сисадмине Германе, который похищает маленькую девочку, чтобы отомстить ее родителям. Герман уверен, что они повинны в смерти его любимой сестры Евы, несмотря на то, что в своей предсмертной записке девушка просить никого не винить в ее кончине.

Главного персонажа сыграл известный актер Александр Яценко, тогда как Еву воплотила не менее знаменитая артистка Юлия Снигирь. Примечательно, что ранее они вместе снялись в фильме Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» (2023). Родителей девочки в «Я знаю, кто тебя убил» сыграли Михаил Тройник и Ольга Озоллапиня. Расследование преступления ведут оперативники в исполнении Александра Ильина — младшего и Марии Карповой. Также в основной актерский состав вошли Евгения СимоноваМария Смольникова, Елизавета Запорожец и Агния Кузнецова.

