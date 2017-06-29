Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Какие актеры озвучивали фильм Кавказская пленница?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:

Фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», вышедший в 1967 году, озвучивали следующие актеры:

Александр Демьяненко — Шурик, фольклорист

Наталья Варлей — Нина, студентка (озвучивание — Надежда Румянцева, вокал — Аида Ведищева)

Владимир Этуш — товарищ Саахов, заведующий райкомхозом

Фрунзик Мкртчян — Джабраил, дядя Нины и личный водитель товарища Саахова

Руслан Ахметов — Эдик, шофёр «Скорой помощи»

Георгий Вицин — Трус

Юрий Никулин — Балбес

Евгений Моргунов — Бывалый

Ной Авалиани — работник гостиницы

Нина Гребешкова — медсестра

Михаил Глузский — администратор гостиницы

Донара Мкртчян — жена Джабраила, тётя Нины

Пётр Репнин — главврач психиатрической больницы (в титрах как «Н. Репнин»)

Эммануил Геллер — шашлычник (озвучивает Артём Карапетян)

Георгий Милляр — любитель домино

Александр Строев — Алёша, официант

Теги: озвучка и дубляж
