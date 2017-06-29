Какие актеры озвучивали фильм Кавказская пленница?

Фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», вышедший в 1967 году, озвучивали следующие актеры:
Александр Демьяненко — Шурик, фольклорист
Наталья Варлей — Нина, студентка (озвучивание — Надежда Румянцева, вокал — Аида Ведищева)
Владимир Этуш — товарищ Саахов, заведующий райкомхозом
Фрунзик Мкртчян — Джабраил, дядя Нины и личный водитель товарища Саахова
Руслан Ахметов — Эдик, шофёр «Скорой помощи»
Георгий Вицин — Трус
Юрий Никулин — Балбес
Евгений Моргунов — Бывалый
Ной Авалиани — работник гостиницы
Нина Гребешкова — медсестра
Михаил Глузский — администратор гостиницы
Донара Мкртчян — жена Джабраила, тётя Нины
Пётр Репнин — главврач психиатрической больницы (в титрах как «Н. Репнин»)
Эммануил Геллер — шашлычник (озвучивает Артём Карапетян)
Георгий Милляр — любитель домино
Александр Строев — Алёша, официант
