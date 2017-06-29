Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Какие актеры озвучивали фильм Гардемарины?

Какие актеры озвучивали фильм Гардемарины?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:

«Гардемарины, вперёд!», четырёхсерийный телефильм (мини-сериал), первый из серии фильмов Светланы Дружининой о российских гардемаринах XVIII века, вышел на экраны 1 января 1988 года и объединил множество советских звезд. Вот список тех актеров, которые озвучивали фильм и подарили свой вокал героям:

Сергей Жигунов — гардемарин Александр Белов (озвучивал Олег Меньшиков)

Дмитрий Харатьян — гардемарин Алёша Корсак

Владимир Шевельков — гардемарин Никита Оленев (озвучивал Андрей Гриневич)

Татьяна Лютаева — Анастасия Ягужинская (озвучивала Анна Каменкова)

Ольга Машная — Софья Зотова

Михаил Боярский — дипломат шевалье де Брильи

Евгений Евстигнеев — вице-канцлер Бестужев

Владислав Стржельчик — лейб-медик Лесток

Александр Абдулов — граф Василий Фёдорович Лядащев

Иннокентий Смоктуновский — кардинал де Флёри

Виктор Павлов — штык-юнкер Котов

Валерий Афанасьев — Ягупов

Владимир Балон — учитель фехтования / слуга Жак

Виктор Борцов — Гаврила

Владимир Виноградов — Котов-младший

Песни в фильме исполняют следующие актеры:

«Песня о дружбе» — Дмитрий Харатьян.

«Песня о любви» — Светлана Тарасова и Дмитрий Харатьян.

«Голубка (Ланфрен-ланфра)» — Михаил Боярский.

«Дороги» — Олег Анофриев и Виктор Борцов.

«Песня о разлуке» — Елена Камбурова и Олег Анофриев. Студийная версия — Елена Камбурова.

«Не вешать нос!» — Дмитрий Харатьян и Олег Анофриев.

«Песня лоточницы» — Лариса Кандалова.

Теги: озвучка и дубляж
Похожие вопросы
Кто озвучивал «Гарри Поттера» на русском? Кто озвучивал «Энгри бердз в кино» на русском? Кто озвучивал мультфильм Angry Birds на русском? Кто дублировал «Графа Монте Кристо»? Кто озвучивал «Ледниковый период 4» на русском?
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше