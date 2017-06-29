Какие актеры озвучивали фильм Гардемарины?

«Гардемарины, вперёд!», четырёхсерийный телефильм (мини-сериал), первый из серии фильмов Светланы Дружининой о российских гардемаринах XVIII века, вышел на экраны 1 января 1988 года и объединил множество советских звезд. Вот список тех актеров, которые озвучивали фильм и подарили свой вокал героям:
Сергей Жигунов — гардемарин Александр Белов (озвучивал Олег Меньшиков)
Дмитрий Харатьян — гардемарин Алёша Корсак
Владимир Шевельков — гардемарин Никита Оленев (озвучивал Андрей Гриневич)
Татьяна Лютаева — Анастасия Ягужинская (озвучивала Анна Каменкова)
Ольга Машная — Софья Зотова
Михаил Боярский — дипломат шевалье де Брильи
Евгений Евстигнеев — вице-канцлер Бестужев
Владислав Стржельчик — лейб-медик Лесток
Александр Абдулов — граф Василий Фёдорович Лядащев
Иннокентий Смоктуновский — кардинал де Флёри
Виктор Павлов — штык-юнкер Котов
Валерий Афанасьев — Ягупов
Владимир Балон — учитель фехтования / слуга Жак
Виктор Борцов — Гаврила
Владимир Виноградов — Котов-младший
Песни в фильме исполняют следующие актеры:
«Песня о дружбе» — Дмитрий Харатьян.
«Песня о любви» — Светлана Тарасова и Дмитрий Харатьян.
«Голубка (Ланфрен-ланфра)» — Михаил Боярский.
«Дороги» — Олег Анофриев и Виктор Борцов.
«Песня о разлуке» — Елена Камбурова и Олег Анофриев. Студийная версия — Елена Камбурова.
«Не вешать нос!» — Дмитрий Харатьян и Олег Анофриев.
«Песня лоточницы» — Лариса Кандалова.
Авторизация по e-mail