Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Какие актеры озвучивали «Аватар» на русском?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:

Культовый фильм Джеймса Кэмерона «Аватар» с Зои Салдана и Сэмом Уортингтоном в главных ролях, вышедший в 2009 году, на русском озвучивали следующие актеры:

Сэм Уортингтон - Джейк Салли (озвучил Александр Ноткин)

Сигурни Уивер - доктор Грэйс Огустин (озвучила Елена Шульман)

Стивен Лэнг - полковник Майлз Куоритч (озвучил Валерий Соловьев)

Мишель Родригес - пилот Труди Чакон (озвучила Светлана Кузнецова)

Джованни Рибизи - администратор Паркер Селфридж (озвучил Олег Алмазов)

Джоэль Мур - учёный Норм Спеллман (озвучил Александр Майоров)

Дилип Рао - доктор Макс Пател (озвучил Сергей Щипицын)

Зои Салдана - Нейтири (озвучила Мария Цветкова-Овсянникова)

Си Си Эйч Паундер - Мо’ат, мать Нейтири (озвучила Регина Щукина)

Лаз Алонсо - Тсу’тей (озвучил Эрнест Тимерханов)

Теги: озвучка и дубляж
Упоминающиеся фильмы и сериалы

Аватар
Аватар боевик, фантастика, триллер
2009, США
8.0
