Как зовут актеров, которые играли в фильме «Соловей‑Разбойник»?

«Соловей‑Разбойник» — российский комедийный боевик, вышедший в 2012 году. Это фильм о неистовом романтике Соловьеве Севастьяне Григорьевиче, который берется за криминальные дела, собирая собственную банду. Выследить и обезвредить Соловья-Разбойника старается спецслужба во главе с агентом H7. Впрочем, Соловей — благородный преступник, поскольку на деле он борется за справедливость.
В актерский состав вошли Иван Охлобыстин (Соловей-Разбойник), Евгений Стычкин (Дебет), Оксана Фандера (Изабелла Юрьевна), Игорь Жижикин (агент Н7), Сергей Бадюк (Молот), Александр Стриженов (Андрей Петрович), Павел Прилучный (майор полиции), Мария Голубкина (главная монахиня), Александр Сухинин (Онисий Петрович), Михаил Горевой (Поля Грек), Вадим Демчог (директор стройхолдинга), Петр Винс (директор компании), Любовь Макеева (Клава) и другие.
Авторизация по e-mail