Как зовут актеров, которые играли в фильме «Мусульманин»?

«Мусульманин» — российская драма, премьера которой состоялась 23 апреля 1995 года. В фильме снялись Евгений Миронов (Коля Иванов), Александр Балуев (брат), Нина Усатова (мать), Евдокия Германова (Вера), Владимир Ильин, Владимир Бухарев, Иван Агафонов, Иван Бортник, Леонид Окунев, Александр Песков, Варвара Шабалина, Валентина Светлова, Сергей Тарамаев, Петр Зайченко.
По сюжету солдат Николай Иванов, семь лет проведший в плену у моджахедов, избегает расстрела и становится приемным сыном крестьянина. При этом Коля принял ислам. Вернувшись в родное село, парень из-за своей новой веры сталкивается с непониманием и враждебностью со стороны местных жителей, включая родных.
