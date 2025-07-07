Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Как зовут актеров, которые играли в фильме «Мусульманин»?

Как зовут актеров, которые играли в фильме «Мусульманин»?

Олег Скрынько 7 июля 2025 Дата обновления: 7 июля 2025
Наш ответ:

«Мусульманин» — российская драма, премьера которой состоялась 23 апреля 1995 года. В фильме снялись Евгений Миронов (Коля Иванов), Александр Балуев (брат), Нина Усатова (мать), Евдокия Германова (Вера), Владимир Ильин, Владимир Бухарев, Иван Агафонов, Иван Бортник, Леонид Окунев, Александр Песков, Варвара Шабалина, Валентина Светлова, Сергей Тарамаев, Петр Зайченко.

По сюжету солдат Николай Иванов, семь лет проведший в плену у моджахедов, избегает расстрела и становится приемным сыном крестьянина. При этом Коля принял ислам. Вернувшись в родное село, парень из-за своей новой веры сталкивается с непониманием и враждебностью со стороны местных жителей, включая родных.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Евгений Миронов
Евгений Миронов
Yevgeny Mironov
Александр Балуев
Александр Балуев
Aleksandr Baluev
Нина Усатова
Нина Усатова
Евдокия Германова
Евдокия Германова
Evdokiya Germanova
Владимир Ильин
Владимир Ильин
Vladimir Ilyin
Иван Агафонов
Иван Бортник
Леонид Окунев
Leonid Okunev
Александр Песков
Александр Песков
Сергей Тарамаев
Sergey Taramaev
Валентина Светлова
Петр Зайченко
Петр Зайченко
