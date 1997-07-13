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Лео Ховард Leo Howard
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Лео Ховард

Leo Howard

Дата рождения
13 июля 1997
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Ньюпорт-Бич, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Почему женщины убивают 7.8
Почему женщины убивают (2019)
Диета из Санта-Клариты 7.8
Диета из Санта-Клариты (2017)
Наследие 7.2
Наследие (2018)

Фильмография Лео Ховард

Почему женщины убивают 7.8
Почему женщины убивают
драма, комедия, криминал 2019, США
Наследие 7.2
Наследие
драма, мелодрама, мистика 2018, США
Диета из Санта-Клариты 7.8
Диета из Санта-Клариты
комедия, ужасы 2017, США
Жуть
Жуть
драма, ужасы, триллер 2016, США
Конан-Варвар 5.9
Конан-Варвар Conan the Barbarian
приключения, фэнтези, боевик 2011, США
Смотреть трейлер Рецензия
Бросок Кобры 6.6
Бросок Кобры G.I. Joe: The Rise of Cobra
боевик 2009, США
Смотреть трейлер Рецензия
Камень желаний 5.3
Камень желаний Shorts
комедия 2009, США / ОАЭ
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