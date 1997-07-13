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Фильмография
Лео Ховард
Leo Howard
Киноафиша
Персоны
Лео Ховард
Лео Ховард
Leo Howard
Дата рождения
13 июля 1997
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Ньюпорт-Бич, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.8
Почему женщины убивают
(2019)
7.8
Диета из Санта-Клариты
(2017)
7.2
Наследие
(2018)
Фильмография Лео Ховард
7.8
Почему женщины убивают
драма, комедия, криминал
2019, США
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ИНН 7722742614
7.2
Наследие
драма, мелодрама, мистика
2018, США
7.8
Диета из Санта-Клариты
комедия, ужасы
2017, США
Жуть
драма, ужасы, триллер
2016, США
5.9
Конан-Варвар
Conan the Barbarian
приключения, фэнтези, боевик
2011, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.6
Бросок Кобры
G.I. Joe: The Rise of Cobra
боевик
2009, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.3
Камень желаний
Shorts
комедия
2009, США / ОАЭ
Смотреть трейлер
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