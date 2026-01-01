Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мария Кьяра Джаннетта
Мария Кьяра Джаннетта Maria Chiara Giannetta
Киноафиша Персоны Мария Кьяра Джаннетта

Мария Кьяра Джаннетта

Maria Chiara Giannetta

Дата рождения
20 мая 1992
Возраст
33 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Фоджа, Апулия, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Безумное свидание 7.3
Безумное свидание (2025)
И целый мир между нами 6.6
И целый мир между нами (2016)
Отель «Костьера» 6.3
Отель «Костьера» (2025)

Фильмография Мария Кьяра Джаннетта

Жанр
Год
Отель «Костьера» 6.3
Отель «Костьера»
драма, боевик 2025, Италия
Безумное свидание 7.3
Безумное свидание Follemente
комедия 2025, Италия
Смотреть трейлер
Билеты
Опасная связь 5.7
Опасная связь Muori di lei
криминал, драма, триллер 2025, Италия / Сербия
И целый мир между нами 6.6
И целый мир между нами La ragazza del mondo
мелодрама 2016, Италия / Франция
Смотреть трейлер
812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля
«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше