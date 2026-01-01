Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Мария Кьяра Джаннетта
Maria Chiara Giannetta
Дата рождения
20 мая 1992
Возраст
33 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Фоджа, Апулия, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.3
Безумное свидание
(2025)
Билеты
6.6
И целый мир между нами
(2016)
6.3
Отель «Костьера»
(2025)
Фильмография Мария Кьяра Джаннетта
6.3
Отель «Костьера»
драма, боевик
2025, Италия
7.3
Безумное свидание
Follemente
комедия
2025, Италия
Смотреть трейлер
Билеты
5.7
Опасная связь
Muori di lei
криминал, драма, триллер
2025, Италия / Сербия
6.6
И целый мир между нами
La ragazza del mondo
мелодрама
2016, Италия / Франция
Смотреть трейлер
