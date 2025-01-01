Меню
О персоне
Фильмография
Спектакли
Новости
Статьи
Александр Мартынов
Александр Мартынов
Дата рождения
25 июля 1948
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Сценарист
Популярные фильмы
9.4
Универ. 13 лет спустя
(2024)
6.2
Право на выстрел
(1981)
6.2
Бич божий
(1988)
Фильмография Александр Мартынов
Няня Оксана
комедия
2025, Россия
Сердцеед
Sertseed
комедия
2025, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
9.4
Универ. 13 лет спустя
комедия
2024, Россия
Майор полиции
криминал, детектив
2013, Россия
5
Золото партии
Party's Gold
драма
1993, Украина
5.4
Дрянь
Dryan
драма
1990, СССР
6.2
Бич божий
God's Scourge
драма
1988, СССР
5.5
Случай из газетной практики
An Incident from Journalism
драма
1987, СССР
6.3
Право на выстрел
Pravo na vystrel
боевик
1981, СССР
5.9
Миллионы Ферфакса
Milliony Ferfaksa
детектив, криминал
1980, СССР
5.2
Пробивной человек
Pushy person
драма
1979, СССР
Совесть
детектив, военный, исторический
1974, СССР
Универ. 15 лет спустя
комедия
, Россия
Другие проекты Александр Мартынов
16+
Жениться нельзя расстаться
Билеты
0+
Жениться нельзя расстаться
Билеты
