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Кэнъити Огата
Ken'ichi Ogata
Киноафиша
Персоны
Кэнъити Огата
Кэнъити Огата
Ken'ichi Ogata
Дата рождения
29 марта 1942
Возраст
84 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Округ Тагава, Япония
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Комедийный актёр
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
8.3
Грендайзер
(1975)
8.2
Ванпанчмен
(2015)
8.2
Нана
(2006)
Фильмография Кэнъити Огата
7.9
Ранма 1/2: Ремейк
комедия, аниме , фэнтези
2024, Япония
6.3
Детектив Конан против Ребенка-фантомного вора
Meitantei Conan Bâsasu Kaitô Kiddo
анимация, криминал, детектив, аниме
2024, Япония
7.6
Девушки-пони: Славное дерби — Начало новой эры
ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉
анимация, драма, комедия, фэнтези
2024, Япония
6.4
Хотя я только первого уровня, но с этим уникальным навыком я стану сильнейшим
аниме , комедия, мини-сериал
2023, Япония
6.9
Детектив Конан: история Аи Хайбары
Detective Conan Haibara Aimonogatari Black Iron Mystery Train
боевик, анимация, криминал, аниме
2023, Япония
6.8
Баки Ханма
драма, боевик, аниме
2021, Япония
6.7
Звездные войны: Видения
аниме , приключения, фантастика
2021, США/Япония
6.3
Детектив Конан 23
Meitantei Conan: Konjou no Fist
аниме
2019, Япония
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