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Постер сериала Грендайзер
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Киноафиша Сериалы Грендайзер

Грендайзер (1975 - 1977)

UFO Robot Grendizer 18+
Год выпуска 1975
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Fuji TV
Продолжительность сериала 30 часов 50 минут

О чем сериал

Планета Вега становится нестабильной из-за использования мощного, но радиоактивного вещества — вегатрона. Чтобы расширить свою империю и найти новую подходящую планету для колонизации, жестокий король Веги развязывает войну против соседней планеты Флид, высокоразвитой и мирной. Однако, вторжение приводит к катастрофе — вся планета Флид превращается в радиоактивную пустыню. Единственный выживший представитель королевской династии, принц Дюк Флид, похищает самое мощное оружие Веги — Грендайзера, человекоподобного боевого робота, способного сливаться со спейсером, его носителем. Скрываясь от сил Веги, Дюк направляется в Солнечную систему и приземляется на Земле, в Японии. Там он встречает доктора Омона, который руководит исследовательской лабораторией. Доктор помогает ему укрыться, представляя Дюка как своего сына Дайсу, и прячет спейсер. Спустя два года в Японию возвращается Коджи Кабуто, молодой исследователь, изучающий летающие тарелки. Однако оказывается, что эти тарелки — боевой флот Веги. Чтобы спасти Коджи и защитить свою новую родину, Дайсу вынужден снова использовать Грендайзера.

В ролях
В ролях
Бандзё Гинга
Хироя Исимару
Тиёко Кавасима
Кэи Томияма
Кэнъити Огата
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Сезоны
Грендайзер - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1975, 74 эпизода
 
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