Планета Вега становится нестабильной из-за использования мощного, но радиоактивного вещества — вегатрона. Чтобы расширить свою империю и найти новую подходящую планету для колонизации, жестокий король Веги развязывает войну против соседней планеты Флид, высокоразвитой и мирной. Однако, вторжение приводит к катастрофе — вся планета Флид превращается в радиоактивную пустыню. Единственный выживший представитель королевской династии, принц Дюк Флид, похищает самое мощное оружие Веги — Грендайзера, человекоподобного боевого робота, способного сливаться со спейсером, его носителем. Скрываясь от сил Веги, Дюк направляется в Солнечную систему и приземляется на Земле, в Японии. Там он встречает доктора Омона, который руководит исследовательской лабораторией. Доктор помогает ему укрыться, представляя Дюка как своего сына Дайсу, и прячет спейсер. Спустя два года в Японию возвращается Коджи Кабуто, молодой исследователь, изучающий летающие тарелки. Однако оказывается, что эти тарелки — боевой флот Веги. Чтобы спасти Коджи и защитить свою новую родину, Дайсу вынужден снова использовать Грендайзера.