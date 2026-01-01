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Ken'ichi Ogata Ken'ichi Ogata
Kinoafisha Persons Ken'ichi Ogata

Ken'ichi Ogata

Ken'ichi Ogata

Date of Birth
29 March 1942
Age
84 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Action hero, Comedy actor, Voice actor

Popular Films

UFO Robot Grendizer 8.3
UFO Robot Grendizer (1975)
One Punch Man 8.2
One Punch Man (2015)
Nana 8.2
Nana (2006)

Filmography

Ranma ½ 7.9
Ranma ½
Comedy, Anime, Fantasy 2024, Japan
Detective Conan vs. Kid the Phantom Thief 6.3
Detective Conan vs. Kid the Phantom Thief Meitantei Conan Bâsasu Kaitô Kiddo
Animation, Crime, Detective, Anime 2024, Japan
Umamusume: Pretty Derby - Beginning of a New Era 7.6
Umamusume: Pretty Derby - Beginning of a New Era ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉
Animation, Drama, Comedy, Fantasy 2024, Japan
My Unique Skill Makes Me OP Even at Level 1 6.4
My Unique Skill Makes Me OP Even at Level 1
Anime, Comedy, 2023, Japan
Detective Conan: Episode of Ai Haibara — Black Iron Mystery Train 6.9
Detective Conan: Episode of Ai Haibara — Black Iron Mystery Train Detective Conan Haibara Aimonogatari Black Iron Mystery Train
Action, Animation, Crime, Anime 2023, Japan
Baki Hanma 6.8
Baki Hanma
Drama, Action, Anime 2021, Japan
Star Wars: Visions 6.7
Star Wars: Visions
Anime, Adventure, Sci-Fi 2021, USA/Japan
Meitantei Conan: Konjou no Fist 6.3
Meitantei Conan: Konjou no Fist Meitantei Conan: Konjou no Fist
Anime 2019, Japan
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