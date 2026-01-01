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Ken'ichi Ogata
Ken'ichi Ogata
Kinoafisha
Persons
Ken'ichi Ogata
Ken'ichi Ogata
Ken'ichi Ogata
Date of Birth
29 March 1942
Age
84 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Action hero
,
Comedy actor
,
Voice actor
Popular Films
8.3
UFO Robot Grendizer
(1975)
8.2
One Punch Man
(2015)
8.2
Nana
(2006)
Filmography
7.9
Ranma ½
Comedy, Anime, Fantasy
2024, Japan
6.3
Detective Conan vs. Kid the Phantom Thief
Meitantei Conan Bâsasu Kaitô Kiddo
Animation, Crime, Detective, Anime
2024, Japan
7.6
Umamusume: Pretty Derby - Beginning of a New Era
ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉
Animation, Drama, Comedy, Fantasy
2024, Japan
6.4
My Unique Skill Makes Me OP Even at Level 1
Anime, Comedy,
2023, Japan
6.9
Detective Conan: Episode of Ai Haibara — Black Iron Mystery Train
Detective Conan Haibara Aimonogatari Black Iron Mystery Train
Action, Animation, Crime, Anime
2023, Japan
6.8
Baki Hanma
Drama, Action, Anime
2021, Japan
6.7
Star Wars: Visions
Anime, Adventure, Sci-Fi
2021, USA/Japan
6.3
Meitantei Conan: Konjou no Fist
Meitantei Conan: Konjou no Fist
Anime
2019, Japan
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