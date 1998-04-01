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Постер к сериалу Триган
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 8.2
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Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 8.2
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Киноафиша Сериалы Триган
Триган (1998 - 1998) Trigun 16+
Год выпуска 1998
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал TV Tokyo
Продолжительность 9 часов 32 минуты
О чем сериал

«Триган» — многосерийное аниме, снятое в жанре космического вестерна. Действие шоу происходит на далекой планете, которая была заселена людьми, покинувшими Землю. Со временем Триган начинает все больше походить на мир Дикого Запада. Это место полно преступников, которые убивают друг друга по поводу и без. Главные героини — девушки по имени Милли и Мерил — работают в страховой компании. Начальство дает им важное задание — разыскать особо опасного преступника и максимально минимизировать нанесенный им ущерб… По ходу дела девушки выясняют, что объект их преследования не так уж и плох на самом деле.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Toshihiko Seki Legato Bluesummers
Johnny Yong Bosch
Masaya Onosaka Vash the Stampede
Susumu Chiba
Satsuki Yukino Milly Thompson
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Триган - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1998, 26 эпизодов
 
Кадры из сериала
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