«Триган» — многосерийное аниме, снятое в жанре космического вестерна. Действие шоу происходит на далекой планете, которая была заселена людьми, покинувшими Землю. Со временем Триган начинает все больше походить на мир Дикого Запада. Это место полно преступников, которые убивают друг друга по поводу и без. Главные героини — девушки по имени Милли и Мерил — работают в страховой компании. Начальство дает им важное задание — разыскать особо опасного преступника и максимально минимизировать нанесенный им ущерб… По ходу дела девушки выясняют, что объект их преследования не так уж и плох на самом деле.