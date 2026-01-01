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Ясухиро Мамия Yasuhiro Mamiya
Киноафиша Персоны Ясухиро Мамия

Ясухиро Мамия

Yasuhiro Mamiya

Дата рождения
7 декабря 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Стрелец
Рост
174 см
Актерское амплуа
Герой боевиков, Герой фэнтези, Фантастический герой

Популярные фильмы

Невероятные приключения Джоджо 8.8
Невероятные приключения Джоджо (2012)
Доктор Стоун 8.6
Доктор Стоун (2019)
Ванпанчмен 8.2
Ванпанчмен (2015)

Фильмография Ясухиро Мамия

Моя геройская академия: Вне закона 7
Моя геройская академия: Вне закона
аниме , боевик, фэнтези 2025, Япония
Левиафан 6.6
Левиафан
аниме , фантастика, приключения 2025, Япония
Ниндзя и якудза
Ниндзя и якудза
аниме , боевик, криминал 2025, Япония
Терминатор: Зеро 6.9
Терминатор: Зеро
боевик, аниме , фантастика, мини-сериал 2024, США
Король шаманов: Цветы 6.3
Король шаманов: Цветы
аниме , боевик 2024, Япония
Исюра 6.4
Исюра
аниме , фэнтези, боевик 2024, Япония
Закусочная 5.8
Закусочная
комедия, аниме 2024, Япония
Великий притворщик: Разблюто 6.1
Великий притворщик: Разблюто Great Pretender: Razbliuto
аниме 2024, Япония
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