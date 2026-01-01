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Ясухиро Мамия
Yasuhiro Mamiya
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Персоны
Ясухиро Мамия
Ясухиро Мамия
Yasuhiro Mamiya
Дата рождения
7 декабря 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Стрелец
Рост
174 см
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Герой фэнтези
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
8.8
Невероятные приключения Джоджо
(2012)
8.6
Доктор Стоун
(2019)
8.2
Ванпанчмен
(2015)
Фильмография Ясухиро Мамия
7
Моя геройская академия: Вне закона
аниме , боевик, фэнтези
2025, Япония
6.6
Левиафан
аниме , фантастика, приключения
2025, Япония
Ниндзя и якудза
аниме , боевик, криминал
2025, Япония
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6.9
Терминатор: Зеро
боевик, аниме , фантастика, мини-сериал
2024, США
6.3
Король шаманов: Цветы
аниме , боевик
2024, Япония
6.4
Исюра
аниме , фэнтези, боевик
2024, Япония
5.8
Закусочная
комедия, аниме
2024, Япония
6.1
Великий притворщик: Разблюто
Great Pretender: Razbliuto
аниме
2024, Япония
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