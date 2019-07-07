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Постер к сериалу Сага о Винланде
Постер к сериалу Сага о Винланде
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 8.8
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2 постера
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 8.8
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Киноафиша Сериалы Сага о Винланде

Сага о Винланде (2019 - …)

Vinland Saga 18+
Год выпуска 2019
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал NHK
Продолжительность сериала 15 часов 0 минут
О чем сериал

За тысячу лет викинги сделали себе имя и заслужили репутацию могущественного клана, которое всегда готово принять вызов на поле битвы. Торфинн, сын одного из величайших воинов среди викингов, проводит годы своей юности на поле боя, оттачивая боевое мастерство и совершенствуя навыки. Главный герой одержим жаждой мести. Он мечтает найти тех, кто ответственен за гибель его отца, и осуществить вендетту. Торфинн отправляется в путь, чтобы закончить свою жизнь на дуэли, прослыть благородным воином и отдать дань уважения отцу.

В ролях
В ролях
Хироки Ясумото
Мицухиро Итики
Мицухиро Итики
Кэнсё Оно
Юто Уэмура
Рёта Такэути
Наоя Утида
Наоя Утида
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 2-го сезона сериала «Сага о Винланде»
Episode 2
Сезон 2 Серия 2
17 января 2023
Episode 3
Сезон 2 Серия 3
24 января 2023
Episode 4
Сезон 2 Серия 4
31 января 2023
Episode 5
Сезон 2 Серия 5
7 февраля 2023
Episode 6
Сезон 2 Серия 6
14 февраля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Сага о Винланде - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 24 эпизода
 
Сага о Винланде - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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