За тысячу лет викинги сделали себе имя и заслужили репутацию могущественного клана, которое всегда готово принять вызов на поле битвы. Торфинн, сын одного из величайших воинов среди викингов, проводит годы своей юности на поле боя, оттачивая боевое мастерство и совершенствуя навыки. Главный герой одержим жаждой мести. Он мечтает найти тех, кто ответственен за гибель его отца, и осуществить вендетту. Торфинн отправляется в путь, чтобы закончить свою жизнь на дуэли, прослыть благородным воином и отдать дань уважения отцу.