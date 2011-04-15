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Постер сериала Невиданный цветок
Постер сериала Невиданный цветок
Постер сериала Невиданный цветок
Постер сериала Невиданный цветок
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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4 постера
Киноафиша Сериалы Невиданный цветок

Невиданный цветок (2011 - 2011)

Ano Hi Mita Hana no Namae wo Bokutachi wa Mada Shiranai 18+
Год выпуска 2011
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал Fuji TV
Продолжительность сериала 4 часа 2 минуты

О чем сериал

Группа шестерых друзей, называвших себя «супермиротворцы», распалась после трагической гибели их подруги Мэйко Хоммы. Лидер группы, Дзинта Ядоми, начал винить себя в её смерти и постепенно замкнулся в себе, став хикикомори. Остальные друзья пошли разными путями: кто-то поступил в престижную школу, кто-то старается жить обычной жизнью, а кто-то отправился путешествовать. Жизнь каждого пошла своим чередом, пока вдруг... Мэйко, известная как Мэмма, вновь появилась! Кто такая Мэмма — дух, призрак, или плод воображения? Почему только Дзинта может её видеть и слышать? Это не так важно. Главное, что Мэмма вернулась к своим друзьям, чтобы исполнить забытое желание. Хотя она не помнит, какое именно, известно одно: чтобы это сделать, «миротворцам» нужно снова собраться вместе. Дзинте пришлось выйти из своей изоляции, бороться с внутренними страхами и переносить насмешки. Но его усилия не были напрасны — вскоре стало ясно, что, хотя остальные и не видят Мэмму, она всегда жила в их сердцах и душах. А если символом её желания является цветок, то разве трудно догадаться, как он называется?

В ролях
В ролях
Сакурай Такахиро
Сакурай Такахиро
Харука Томацу
Саори Хаями
Саори Хаями
Ai Kayano
Муцуми Тамура
Аки Тоёсаки
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Сезоны
Невиданный цветок - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 11 эпизодов
 
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