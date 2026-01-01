Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Акэно Ватанабэ
Akeno Watanabe
Акэно Ватанабэ
Акэно Ватанабэ
Akeno Watanabe
Дата рождения
18 ноября 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Тиба, Япония
Актерское амплуа
Герой боевиков, Комедийный актёр, Герой фэнтези
Популярные фильмы
8.6
Код Гиас: Восставший Лелуш
(2006)
8.1
Хикару и го
(2001)
7.7
Райский поцелуй
(2005)
Фильмография Акэно Ватанабэ
13
Фильмы
2
Сериалы
11
Актриса
13
7
Моя геройская академия: Вне закона
аниме , боевик, фэнтези
2025, Япония
5.3
Сильваниан Фэмили. Подарок от Фреи
Sylvanian Families the Movie: A Gift from Freya
анимация, семейный
2023, Япония
6.2
Гармония
Hamoni
фантастика, триллер
2015, Япония
7.1
Вольный!
драма, аниме , спорт
2013, Япония
6.4
Танец на Вампирском берегу
боевик, аниме , ужасы, триллер
2010, Япония
6.3
Ну не может сестренка быть такой милой
комедия, аниме
2010, Япония
6.1
Любовные неприятности
комедия, боевик, аниме , мелодрама
2008, Япония
7.5
Пожиратель душ
аниме , боевик, приключения, комедия, фантастика
2008, Япония
8.6
Код Гиас: Восставший Лелуш
драма, боевик, аниме , фантастика
2006, Япония
6.5
Волшебный учитель Нэгима!
комедия, аниме , фэнтези, мелодрама
2005, Япония
7.7
Райский поцелуй
драма, аниме , мелодрама
2005, Япония
5.9
Школьные войны
боевик, фэнтези, аниме
2003, Япония
8.1
Хикару и го
аниме , фэнтези
2001, Япония
