В альтернативном средневековье люди живут бок о бок с оборотнями — ёма, которые питаются человеческим мясом. Ёма могут принимать облик своих жертв и прятаться среди людей. Кроме того, съев мозг человека, эти монстры могут получить его воспоминания. Для борьбы с ёма была создана тайная организация, создавшая орден могущественных воинов, известных как клейморы. Процесс создания клейморов включает введение в человеческое тело крови и плоти ёма. В результате появляются полулюди-полумонстры, которые сильнее и часто умнее чистокровных ёма.