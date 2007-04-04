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Киноафиша Сериалы Клеймор

Клеймор (2007 - 2007)

Claymore 18+
Год выпуска 2007
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал NTV
Продолжительность сериала 10 часов 24 минуты

О чем сериал

В альтернативном средневековье люди живут бок о бок с оборотнями — ёма, которые питаются человеческим мясом. Ёма могут принимать облик своих жертв и прятаться среди людей. Кроме того, съев мозг человека, эти монстры могут получить его воспоминания. Для борьбы с ёма была создана тайная организация, создавшая орден могущественных воинов, известных как клейморы. Процесс создания клейморов включает введение в человеческое тело крови и плоти ёма. В результате появляются полулюди-полумонстры, которые сильнее и часто умнее чистокровных ёма.

В ролях
В ролях
Motoki Takagi
Hana Takeda
Роми Пак
Хоко Кувасима
Кикуко Иноуэ
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Рейтинг сериала

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Сезоны
Клеймор - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2007, 26 эпизодов
 
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